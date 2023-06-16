Kastamonu’da okula giderken bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybeden Tuana Yiğit isimli öğrenci ile yüksekten düşerek hayatını kaybeden Öğretmen Öznur Çörekçioğlu’nun isimleri, okulda yapılan kütüphane ve laboratuvarda yaşatılacak.

Kastamonu Merkez Ortaokulu’nda eğitim gören 12 yaşındaki Tuana Yiğit, 12 Haziran 2022 tarihinde okula giderken bir aracın çarpması neticesinde hayatını kaybetti. Tuana’nın ölümünden 1 ay sonra aynı okulda öğretmenlik yapan Öznur Çörekçioğlu da yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Ölümlerinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen Tuana Yiğit ve Öznur Çörekçioğlu okulunda unutulmadı. Trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Yiğit adına okulda içinde 3 bin 200 adet kitap bulunan z-kütüphane oluşturuldu. Öğretmen Öznur Çörekçioğlu adına ise aynı okulda fen laboratuvarı açıldı. Öğretmen ve öğrencinin adının yaşatılacağı kütüphane ve laboratuvar karne gününde düzenlenen törenle açıldı. Törene Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Merkez Ortaokulu Müdürü Halit Özden, öğretmenler ve öğrenciler ve ailenin yakınları katıldı.

Okulun kütüphanesini özellikle kendisinin destekleyeceğini söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Salih Ayhan, “İnşallah bundan sonraki süreçte de kütüphaneler konusunda hem ülke genelinde çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Bu okulun kütüphanesinde özellikle de ben destekleyeceğim. Bu noktada inşallah öğrencimizin ismini yaşatma hususunda da olacak tüm çalışmalarda birlikte il müdürlüğümüzle çalışmalara devam edeceğiz. Ben hayırlı olsun diliyorum inşallah tüm öğrencilerime Kastamonu için ülkemiz için tüm çocuklarımızın faydalanacağı çok yönlü kitaplar bulabilecekleri, okuyabilecekleri bir kütüphane olacağına inanıyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin” diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu ise “Bugün 2022-2023 eğitim öğretim yılının son günü ve karne merasimi yapılacak. Öğrencilerimizde bu vesileyle bir dinlenme yapacaklar. Az önce derin bir kaza sonucu kaybettiğimiz Tuana kızımızın adına oluşturulan bir kütüphane açılışı yaptık. Şu anda burada Öznur Çörekçioğlu öğretmenimizin adına oluşturulan laboratuvarımızı açacağız. Başta Sayın Genel müdürümüze hem ilimiz adına hem kurumumuz adına teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Buraya ismini verilen öğretmenimizin ailesine, okul idaresine, hiçbir zaman bizleri yalnız bırakmayan sizler hem şahsım adına hem de kurumumuz adına sizlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Açacağımız bu laboratuvarın da hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öznur hocanın laboratuvara adının verilmesinin kendilerini ve ailesini çok gururlandırıcı bir davranış olduğunu belirten Emekli Biyoloji Öğretmeni Filiz Güngör ise, “Burada ismini verdiğimiz Öznur Çörekçioğlu değerli kuzenim 1 yıl önce aramızdan ayrıldı. Çok severek çalıştığı okulunda laboratuvara adının verilmesi bizler ve ailesi adına çok gururlandırıcı. Merkez Ortaokulu, Kastamonu gençleri, adına bilim insanlarının yetişmesi için bir vesile olması sebebiyle gurur duyuyoruz. Bu nedenle sevinçliyiz ama üzüntümüz çok büyük” ifadelerini kullandı.