Kdz. Ereğli’de devriye gezen Zabıta ekibinin bir araç içerisinde baygın halde bularak hastaneye ulaştırdığı vatandaş, yoğun bakımdan çıkar çıkmaz hayatına tutunmasına yardımcı olan Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

Mustafa Eraslan(64), sahilde balık tutarken yeni bir olta almak üzere aracıyla yola çıktı. Pazaryerinde arkasından geçerken rahatsızlanan Eraslan, bir anda bayıldı. O sırada bölgede devriye atan Kdz. Ereğli Belediyesi Zabıta ekipleri Yaşar Uzun ve Mehmet Şahin, Erarslan’ın durumundan şüphelenerek araç içini kontrol etti. Sürücünün direksiyon başında baygın halde olduğunu gören Zabıta ekipleri, olay yerine ambulans çağırarak Eraslan’ı hastaneye ulaştırdı.

Beyninde pıhtı attığı (emboli) tespit edilen ve 5 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi veren Mustafa Eraslan, hastaneden taburcu olduktan sonra yanına tatlısını da alarak zabıta ekiplerine teşekküre geldi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın’ı ziyaret eden ve kendisine yardımcı olan zabıta memurlarına teşekkür eden Eraslan, “Bugün yaşıyorsam önce Allah’ın sonra da sizlerin duyarlılığı sayesinde. Beni fark etmeseydiniz, bugün hayatta olmayabilirdim” dedi.

Zabıta Müdürü Halit Aydın’da tüm ekiplerin duyarlı olduklarını ve sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini ifade ederek Eraslan’a yaşamında sağlık ve sıhhat diledi.