Düzce Belediyesi, Filistin’deki mazlum insanlar için destek programı düzenledi. Programda Kur’an-ı Kerim tilaveti, Kudüs ezgileri ve sohbetler eşliğinde savaşta hayatını kaybedenler anıldı.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Cedidiye Meydanı’nda hazırlanan programa yüzlerce Düzceli günlerdir işgal altında olan Filistin için bir araya geldi. Ortadoğu’da yaşanan zulüm ve İsrail’in saldırılarının lanetlendiği organizasyon Kur’an-ı Kerim Okuma Dünya Birincisi Mehmet Bilir’in eşsiz kıyamı ile okuduğu Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Duaların ardından organizasyon Prof. Dr. Mehmet Emin Ay’ın Kudüs ile ilgili sohbeti ve Tasavvuf Sanatçısı Sedat Uçan’ın ilahileri ile devam etti. Programın sonunda Şair ve Yazar Dursun Ali Erzincanlı’nın yüreklere dokunan şiirlerini dinleyenler gözyaşlarına hakim olamadı. Yüzlerce Düzceli’nin alanı doldurduğu organizasyonda Filistin’de hayatını kaybeden masum insanlara destek için sahneye çıkan Düzce İl Müftüsü Osman Aydın’ın duası ile sona erdi.