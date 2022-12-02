1968-1980 yılları arasında Adalet Partisi’nden Umurlu Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve dün hayatını kaybeden Evrenos Vardar (82), toprağa verildi.

1968-1980 yılları arasında Adalet Partisi’nden Umurlu Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve dün hayatını kaybeden Evrenos Vardar (82), toprağa verildi.

Aydın’ın büyükşehir statüsü kazanmasından önce Umurlu’da belediye başkanı olarak görev yapan ve Umurlu’ya organize sanayinin getirilmesi başta olmak üzere birçok önemli projeye imza atarak halkın takdirini toplayan Evrenos Vardar vefat etti. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde bir süredir tedavi altında olan Vardar’ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Evronos Vardar’ın cenazesi, 3 dönem belediye başkanlığı yaptığı Umurlu Çarşı Mahallesi Camii’nde Cuma namazına müteakip, cenaze namazı kılınmasının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK. Parti Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioglu, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.