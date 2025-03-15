Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Sarıgöllü Tuğgeneral Hasan Ceylan, hayatını kaybetti. Ceylan, memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görev yapan, son olarak İstanbul 1. Ordu Komutanlığı’nda görevli olan Tuğgeneral Hasan Ceylan (54), İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede kansere yenik düştü.

Evli ve iki çocuk babası olan Tuğgeneral Ceylan için memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesine bağlı Çavuşlar Mahallesi’nde askeri tören düzenlendi. Törene, Ege Ordu Komutanı Yardımcısı Tümgeneral Emre Tayanç, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Ege Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mehmet Can Tepedelen, Manisa 1.Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl Belediye Başkan Vekili Mustafa Yıldırım, silah arkadaşları, devlet erkanı ve vatandaşlar katıldı.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Ceylan’ın naaşı silah arkadaşlarının omuzlarında taşınarak, Çavuşlar Mahallesi Aile Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.