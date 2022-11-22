Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’nin ikinci gününde Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu ‘Süt Kardeşler’ oyununu sahneledi.

Oyunun sonunda Amasya’daki trafik kazasında yaşamını yitiren ve festival kapsamında oyunları da sahnelenmesi planlanan tiyatrocular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın anısına sahneye karanfil bırakıldı.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Türkiye’nin seçkin tiyatrolarını Mersinlilerle ücretsiz olarak buluşturmaya devam ediyor. Festivalin ikinci oyunu ise Süheyl ve Behzat Uygur Tiyatrosu’nun ‘Süt Kardeşler’ adlı tiyatro oyunu oldu.Tiyatroseverler, Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan 1500 kişilik Cumhuriyet Salonu’nu doldurdu. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök de oyunu izledi. Oyun sonunda Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlere çiçek takdim eden Başkan Abdullah Özyiğit dün Amasya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden tiyatrocular Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’a Allah’tan rahmet, yaralanan oyunculara acil şifalar diledi. Başkan Özyiğit, “ Amasya’dan aldığımız haber bizleri derinden üzdü. Onlarla Cuma günü Yenişehir’de buluşacaktık. Çok üzgünüz, acımız bir. Tiyatro camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun.” dedi.

Usta oyuncular Süheyl ve Behzat Uygur kardeşler de oyun bitiminde sanatçıların anısına sahneye 3 karanfil bıraktı.2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali kapsamında “Baş Belası” tiyatro oyununun 25 Kasım Cuma günü sahnelenmesi planlanıyordu.