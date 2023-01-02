Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü şu ifadelere yer verdi: "İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Eyüp Yüksel, rahatsızlığı sebebiyle tedavi görmekte olduğu Eskişehir Tıp Fakültesi Hastanesinde 01.01.2023 günü vefat etmiştir. Cenazesi 02.01.2023 günü Konya ili, Yunak ilçesinde öğle namazına müteakip defnedilecektir."

Konya Yunak nüfusuna kayıtlı Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Eyüp Yüksel hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Memleketi olan Konya’nın Yunak ilçesine gönderilen polis memuru Eyüp Yüksel’in naaşı için resmi tören düzenlendi. Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döken ailesini törene katılan yakınları teselli etti. Çarşı Camisinde düzenlenen törenin ardından Eyüp Yüksel’in cenazesi öğle namazını müteakip Yunak kabristanlığında defnedildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Eyüp Yüksel, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Polis memuru memleketi Konya’nın Yunak ilçesinde toprağa verildi.

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