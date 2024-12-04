Düzce’de beynine pıhtı atması sonucu yoğun bakımda tedavi gören ve hayatını kaybeden polis memuru Birol Özcan için İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Birol Özcan (49), yaklaşık 1.5 ay önce, kanındaki enfeksiyonun sebebiyle beyne pıhtı atmasına sonucu yoğun bakıma alınmıştı. Düzce Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen tedaviye yanıt vermeyen Özcan, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü’nde Özcan’ın mesai arkadaşları ve yakınlarının katılımıyla tören düzenlendi. Törene Düzce Valisi Selçuk Aslan ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de katıldı. Saygı duruşunun ardından Birol Özcan’ın özgeçmişi okundu ve dualar edildi.

Törende, polis memuru Birol Özcan’ın naaşı meslektaşlarının omuzlarında memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ballıca köyüne uğurlandı. Törende eşi Ayşe Özcan ve çocukları gözyaşlarına hakim olamazken, duygusal anlar yaşandı.

Polis memuru Birol Özcan’ın cenazesi, yarın Ballıca köyünde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.