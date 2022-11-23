Hayatını kaybeden Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erol Çil, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mezarı bayında anıldı.
Hayatını kaybeden Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erol Çil, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mezarı bayında anıldı.
4 Ocak 2022 tarihinde Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erol Çil, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, öğretmen arkadaşları Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığında Erol Çil’in mezarına karanfil bıraktı.
Dua okunarak, yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.
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