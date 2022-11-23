4 Ocak 2022 tarihinde Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erol Çil, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, Müdür Yardımcısı Kazım Çoban, öğretmen arkadaşları Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlığında Erol Çil’in mezarına karanfil bıraktı.

Adıyaman’da ‘Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon’ etkinliği düzenlendi

Adıyaman’da ‘Tekstil Aksesuarları Trend ve İnovasyon’ etkinliği düzenlendi

Hayatını kaybeden Adıyaman Ticaret Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erol Çil, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle mezarı bayında anıldı.

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