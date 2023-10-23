Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobilde hayatını kaybeden milli kick boksçu Buket Kaya, son yolculuğuna uğurlandı. Kaya’dan geriye katıldığı maçlardan görüntüler kaldı.

Kayseri-Malatya karayolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.’nün kullandığı 50 ADC 978 plakalı otomobil, patates yüklü K.Ö.’nün kullandığı 38 AEH 666 dorse plakalı tıra arkadan çarparak refüje çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilde bulunan milli sporcu Buket Kaya’nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Hayatını kaybeden milli sporcu Buket Kaya, Kayseri’nin Talas ilçesindeki Dedeoğlu Camii’nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü İbrahim Somtaş, Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal, sporcular, Kaya’nın yakınları ve vatandaşlar katıldı. Milli sporcudan geriye ise katıldığı turnuvalardan görüntüleri kaldı.