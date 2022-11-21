Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Karacakaya köyü Kütükçü Mahallesi’nde yaşayan 88 yaşındaki Kore Gazisi Mehmet Demircan, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul’dan Çatalzeytin ilçesine cenazesi getirilen Mehmet Demircan’ın naaşı, Karacakaya köyünde alınan helallik sonrası toprağa verildi.

Başkent EDAŞ Kastamonu’yu bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Başkent EDAŞ Kastamonu’yu bakım ve yatırımlarıyla aydınlattı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.