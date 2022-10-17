Amasra’da yaşanan maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçiler için Eskişehir’de bugün öğle namazında lise öğrencileri tarafından yapılan 55 hatmi şerifin duası okunurken, namazın ardından da gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Amasra’da yaşanan maden ocağı patlamasında hayatını kaybeden işçiler için Eskişehir’de bugün öğle namazında lise öğrencileri tarafından yapılan 55 hatmi şerifin duası okunurken, namazın ardından da gıyabi cenaze namazı kılınıp dua edildi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde faaliyet gösteren bir kömür madeninde geçtiğimiz cuma günü yaşanan patlama sonucunda 41 işçi hayatını kaybetmiş, çok sayıda işçi ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden işçiler toprağa verilirken, yaralanan işçilerin tedavisi sürüyor. Yaşanan acı olay ülke genelinde üzüntüyle karşılandı.

Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, hayatını kaybeden işçiler için 55 hatmi şerif okudu. Hatmi şerifin duası ise bugün Reşadiye Camii’nde öğle namazında okundu. Namazın ardından, hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, cami cemaati ve Eskişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri katıldı. Cenaze namazı sonrasında edilen duada, yaşanan olayda hayatını kaybeden işçilere rahmet, yaralılara ise acil şifa dilendi.

Vali Ayyıldız, namazın ardından çocuklarla sohbet etti.