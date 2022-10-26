Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Yelken yarışlarının üçüncü gününde, hayatını kaybetmiş olan önceki dönem hakemler anısına denize çiçek bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bu yıl 33.sü düzenlenen Uluslararası Yelken yarışlarının üçüncü gününde, hayatını kaybetmiş olan önceki dönem hakemler anısına denize çiçek bırakıldı, saygı duruşunda bulunuldu.

Bu yıl 33.sü düzenlenen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından organize edilen yelken yarışları devam ediyor. 22- 23 Ekim de başlayan kayıt günlerinin ardından 25 ülkeden 123 yelkenli yarışa başlamıştı. İçlerinde Türkiye, Hollanda, Rusya, Estonya, İtalya İngiltere, Yunanistan ve Amerika ülkelerinin bayraklarını taşıyan 25 ülkeden 123 yelkenli tekne Binikiyüz yarışması IRC ve Charter olarak iki ana grupta yarışacak. IRC grubunda 6 klasman , Charter grubunda 3 klasman da gerçekleşecek yarışlar 28 Ekim Cuma günü yarışın genel ödül töreni ile son bulacak.

"Hayatını kaybeden hakemler anıldı"

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü tarafından organize edilen yelken yarışlarında görev alan hakem heyeti, önceki yıllarda görev almış ve hayatını kaybetmiş, uzun yıllar denizcilik ve deniz sporlarında hakemlik yapmış Erol Metin Erdoğan ve denizci Klaus Otto anısına denize çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.