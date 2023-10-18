Filistin’de düzenlenen hastane saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için Muğla’da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Kurşunlu Camiinde öğle namazından sonra İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabı cenaze namazı kılındı. İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacağını ve öğle namazı sonrası gıyabı cenaze namazı kılınacağını bildirilmişti. Öğle namazı öncesi Muğla ve ilçelerindeki tüm camilerde selalar okundu. Akabinde saldırıda hayatını kaybeden yüzlerde vatandaş için gıyabında cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından hayatını kaybedenler için dua eden Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, bu saldırının bir soykırıma dönüştüğünü ifade etti.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde Kurşunlu Camii’nde kılınan namaza Muğla Valisi İdris Akbıyık da katıldı.