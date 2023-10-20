Mersin’de, İsrail’in Filistin’de gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı.

Çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, cuma namazı sonrası merkez Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami avlusunda bir araya geldi. İl Müftüsü Aydın Yığman tarafından gıyabi cenaze namazı kıldırılırken, hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edildi.

Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla sık sık tekbir getiren grup, attıkları sloganlarla tepkilerini dile getirdi.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.