Kayseri’de İsrail’in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Melikgazi ilçesinde bulunan Hunat Cami’de kılınan Cuma namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazına sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Cuma namazı öncesinde verilen vaazda ise hayatını kaybeden Filistinliler ve şehit olan Türk askerleri için dualar edildi.

Cuma namazının ardından da cami cemaati tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler ve şehit olan Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kılındı.