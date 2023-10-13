Elazığ’da İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Elazığ Filistin’e destek için bir araya geldi. Bu çerçevede Cuma namazı sonrasında İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Namazın ardından İl Müftüsü İrfan Üstündağ tarafından dua edildi. Namaza, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Namaz sonrasında kalabalık adına konuşma yapan Anadolu Gençlik Derneği Bölge Başkanı Mesut Turan, “100 yıla yakın süredir İslam topraklarını işgal ederek kadın, yaşlı demeden bir kanser gibi büyüyen İsrail sabah pervasız eylemlerinin karşılığını mutlak başarıya ulaşan Aksa Tufanı Operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu. Allah’a hamdolsun. Bunca zamandır bu meydanlarda İsrail’in zulümlerini kınamak için toplandık. Fakat bugün bu zulmün karşısında mücahitlerin Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için vermiş oldukları başarıları kutlamak için toplandık. Günlerdir ölüm olup Gazze’nin üzerine bombalar yağdıran, küçük bir toprak parçasında 2 milyona aşkın insanı evsiz, yurtsuz bırakan su ve elektrik gibi can damarlarını kesen, hiçbir kural tanımadan savaş suçları işleyen tarihin en büyük terör örgütü İsrail’i hamilerini, Amerika ve Avrupa’yı lanetlemek için buradayız” dedi.