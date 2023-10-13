Akhisar’da İsrail’in Gazze’ye saldırısı sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Akhisar’daki tüm camilerde cuma hutbesinde İsrail’in Gazze’ye saldırılası sonrası hayatını kaybeden ve yaralanan Filistinli Müslümanlar için dualar edildi. Daha sonra Yeni Gülruh Camii’nde kılınan cuma namazı sonrasında da İsrail’in Gazze’ye saldırıları sonrası hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gıyabi cenaze namazına, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer, Yeniden Refah Partisi Akhisar İlçe Başkanı Hızır Şenol ve bir çok vatandaş katıldı.