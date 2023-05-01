Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde yakalandığı hastalık sonucu hayatını kaybeden din görevlisi son yolculuğuna uğurlandı.

Bozdoğan Kavaklı Mahalle Camii İmam Hatibi 53 yaşındaki Muhammet Dalfidan yakalandığı hastalık sonucu bir süredir tedavi gördüğü Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Dalfidan’ın cenazesi helallik alınmak üzere Bozdoğan Yeniköy Mahalle Camii’ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Mahalle Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Dalfidan’ın ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı.