DÜZCE (İHA) – Depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Düzce’de dua edildi.

DÜZCE (İHA) – Depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar için Düzce’de dua edildi.

Sağlıkçıların hizmeti kesintisiz sürüyor Sağlıkçıların hizmeti kesintisiz sürüyor

Cumayeri İlçe Müftülüğü tarafından asrın felaketinde yaşamını yitiren vatandaşları anmak için program düzenlendi. Programa İl Müftüsü Osman Aydın, Ayasofya-i Kebir Cami Şerifi Müezzini Rıdvan Akbaş, Maltepe Cumhuriyet Cami İmam Hatibi Muhammed Said Sezer, Kırklareli Hızırbey Cami Müezzini Necmettin Ötün ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu.