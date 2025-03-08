Geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybeden Alaca Belediyesi personeli, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Alaca Belediyesi’nde kepçe operatörü olarak görev yapan 41 yaşındaki Çetin Gül, geçirdiği beyin kanaması sebebiyle kaldırıldığı hastanede 62 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü. Evli ve 2 çocuk babası olan Gül, ailesini ve ilçede yaşayan vatandaşları yasa boğdu.

Gül, öğlen namazına müteakiben Ömer Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çetin Gül’ün cenaze törenine Kaymakam Engin Tok, Belediye Başkanı Şerif Arslan, jandarma komutanı Uğur Gürsoy Ak Parti İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.