Öte yandan cenaze törenine, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Merdin Kışkan, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Albay Haluk Saygılı ile protokol üyeleri katıldı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Kıdemli Başçavuş Muzaffer Yılmaz (45) sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Muzaffer Yılmaz için tören düzenlendi. Tören alanına gelen Yılmaz’ın ailesine, mesai arkadaşları başsağlığı diledi. Törenin ardından Yılmaz’ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Karabük’e gönderildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan bir astsubay evinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirilen tören sonrası astsubayın cenazesi memleketi Karabük’e gönderildi.

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