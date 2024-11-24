Tek yumurta ikizleri Cevahir ve Hüseyin Önder, ‘İkizi Birden’ adlı tiyatro oyununda Ordulu sanatseverler ile buluşuyor.

Hayatın her anını paylaşan ve uzun yıllardır reklam sektöründe faaliyet gösteren Cevahir ve Hüseyin Önder (52), bir süre önce ‘İkizi Birden’ adlı oyunu yazarak sahnelemeye başladı. Tek yumurta ikizler, Gökhan Soykök’ün yönettiği oyunun Karadeniz turnesini memleketleri Fatsa ilçesi ile Altınordu ilçesinde sahneledi. İkiz olmanın avantajlarını kullanabilecekleri bir hikaye üzerine kurgulanan tiyatro oyunu kapalı gişe sahnelendi.

Hüseyin Önder, ilk defa insanların böyle bir oyun izlediklerini belirterek, “Tiyatro yapma süreci aslında 2 yıllık bir süreç. Çünkü bu oyunu biz yazdık, aynı zamanda oynadık. Tek yumurta ikizlerinden yola çıkılarak yazılan bir oyun” dedi.

Cevahir Önder ise, sahnedeki enerjilerine yönelik olumlu tepkiler aldıklarını, 2 kişi olmalarına rağmen sahneyi çok iyi dolduklarının dair olumlu tepkiler aldıklarını belirtti. Önder, “Oyunda ikisi de bir karakter olduğunu iddia ediyor, yani bunu iddia ederken hem zaman zaman çalışıyorlar, hem düşündürüyorlar, hem de ağlatıyorlar. Temposu hiçbir zaman düşmeyen bir oyun, seyirci de bu tempo içerisinde o tempoya ayak uyduruyor” ifadelerine yer verdi.

Oyunu izleyen seyirciler ise kimi zaman hüzünlendiklerini, kimi zaman ise güldüklerini ifade ederek, keyifli bir oyun olduğunu söylediler.