Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun “Hedef 2023 Kariyer Söyleşileri”ne konuşmacı olarak katılan Vali Ali Çelik, hayatında iz bırakan iki şehrin Uşak ve Kütahya olduğunu söyledi.

Kütahya Akşemsettin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun “Hedef 2023 Kariyer Söyleşileri”ne konuşmacı olarak katılan Vali Ali Çelik, hayatında iz bırakan iki şehrin Uşak ve Kütahya olduğunu söyledi.

Söyleşide eğitim hayatı ve mesleki tecrübelerini paylaşan Vali Çelik, öğrencilerden gelen sorulara da samimi yanıtlar verdi.

Kütahya’ya hizmet etmekten gurur duyduğunu ifade eden Vali Ali Çelik, “Öğrencilik yaşadığınız bir şehre önce kaymakam sonra vali olarak dönmek kişisel anlamda büyük bir mutluluk. Sizin yetişmenize fırsat veren bir şehre hizmet ediyor olmak ayrıca gurur verici bir duygu” dedi.

Kütahya’ya hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Vali Ali Çelik, “Öğrencilik yaşadığınız bir şehre önce kaymakam sonra vali olarak dönmek kişisel anlamda büyük bir mutluluk. Sizin yetişmenize fırsat veren bir şehre hizmet ediyor olmak ayrıca gurur verici bir duygu. Uşaklıyım, 81 ilin tamamına temas ettim ama hayatımda iz bırakan yerlerden bir tanesi memleketim Uşak, diğeri de memleketim olarak gördüğüm Kütahya. İnsanın iki şehri olması güzel bir duygu” diye konuştu.