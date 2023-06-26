Zonguldak’ta hayati tehlikesi bulunan sokak hayvanlarına ücretsiz müdahale edildiğini ifade eden Veteriner Hekim Önder Alkan, "Hayvanların sağlıkları açısından devletimiz kanun koymuştur. Vatandaşlarımız acil bir durum var ise en yakın veteriner kliniğine getirebilirler" dedi.

Veteriner hekim Önder Alkan, ölümcül yarası olmayan sokak hayvanlarına belediye veya özel idare tarafından müdahale edildiğini, hayati tehlikesi bulunan hayvanlara ise ücretsiz müdahalede bulunulduğunun altını çizdi. Alkan şöyle dedi:

"Hayvanların sağlıkları açısından devletimiz kanun koymuştur. Veteriner hekimleri 6343 sayılı kanunla ilgili bu veteriner hekimlerinin yapacağı işlerle ilgili kanundur. Yine 5199 dediğimiz sokak hayvanları ve diğer hayvanlarla alakalı kanunumuz var. Sokak hayvanları belediye ise belediyenin köylerde özel idarenin bakımı altındadır. Belediye barınak yapmak belediye sokaktaki hayvanların rehabilitasyonunu yapmak zorundadır. Kanun bunu zorunlu kılıyor. Trafik kazası yapmış veya acil olarak bakılması gereken hayvanı vatandaşlarımız bir kliniğe getirdiği zaman ilk müdahalesini ücretsiz yapar ve daha sonra beledinin ilgili kurumlarına sevk edilir. Normal şartlarda hasta olan bir hayvan belediyenin ilgili kurumlarına sevk edilir. Vatandaşlarımızın şunu bilmesi gerekiyor. Hasta bir hayvan varsa bu kedi, köpek, güvercin olabilir bulunduğu yer belediye ise belediye bu kurumları arayıp bildirebilirler gelir alırlar. Yaban hayvanı ise tarım il müdürlüklerinin ilgili kurumları var onlar bakıyor. Dediğim gibi acil bir durumu var ise en yakın veteriner kliniğe getirebilirler."