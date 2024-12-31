İzmir’de hayatının 4 yılını halk arasında ‘delirten ağrı’ olarak da bilinen trigeminal nevraljiyle ızdırap içinde geçiren Zekiye Öztaran, ‘gasser ganglion radyofrekans termokoagülasyon’ tedavisiyle sağlığına kavuştu.

Karabağlar ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Zekiye Öztaran, yaklaşık 4 yıl önce yüzünün sağ yarısında ‘elektrik çarpması’ şiddetindeki ağrıları nedeniyle hastaneye başvurdu. Hastanede yapılan tetkiklerde yaşlı kadına, halk arasında ‘delirten hastalık’ olarak da adlandırılan ‘trigeminal nevralji’ tanısı konuldu. Öztaran, ilaç tedavisine rağmen yıllarca ağrılarından kurtulamadı. Ağrıları nedeniyle uyuyamayacak ve iş yapamayacak hale gelen hasta, son olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Burada Algoloji Uzmanı Doç. Dr. Emre Gölboyu kontrolünde, ‘gasser ganglion radyofrekans termokoagülasyon’ tedavisi uygulanan Öztaran, ağrılarından kurtularak sağlığına kavuştu.

“Bir daha olursam herhalde yaşayamam”

Tedavi olmanın mutluluğunu yaşayan Zekiye Öztaran, “İlk önce diş çekimine gittim ve dişimi çektirdim. Yaklaşık 10 gün sonra yüzümde şimşekler çakmaya başladı. Tekrar aynı doktora gittim ve ‘elektrik çarpması var’ dedim. Doktorum da beni acil olarak nöroloji uzmanına yönlendirdi. Orada tedavi uyguladılar. Allah kimseye vermesin, düşmanıma bile. Yemek yerken elektrik çarpması gibi bir acı oluşurdu. Arkasından ağrı girerdi. Çok kötü bir şey. Bir daha olursam herhalde ben yaşamam. Şimdi 15-20 gündür elektrik çarpması yok. Fakat biraz ağrılarım var. Eskiye göre gayet iyiyim”

“Kısa süren ancak hayatı zindan eden bir hastalık”

Hastalığa dair bilgiler aktaran Doç. Dr. Emre Gölboyu, “Hastamızın ağrıları ilaç tedavisine rağmen iyileşmiyordu. Bu hastalık, hastanın yüzünün bir tarafında, ‘şimşek çakması’ gibi ağrılar olarak kendini gösterir. Hastalık, kısa süren ancak hayatı zindan eden, yemek yemesini, diş fırçalamasını engelleyebilecek düzeydedir. Hastaların kilo vermesini, bazen yanlışlıkla bütün dişlerinin çekilmesine kadar sebep olabilecek kronik bir hastalık” dedi.

Doç. Dr. Gölboyu, uygulanan tedaviye yönelik yaptığı açıklamada, “En başta hastanın yaşını dikkate alıyoruz. Eğer çok genç yaştaysa ya da bunun sebebi bir MS hastalığıysa, böyle hastalarda daha çok ‘gamma knife’ tedavisi öneriyoruz. Ancak cerrahi süreci kaldıramayacak ya da yaşı ileri hastalarda Algoloji tarafından yapılan radyo frekans yöntemlerini öneriyoruz. Biz de kliniğimizde günübirlik işlem şeklinde, floroskopi denilen röntgen makinesi kullanarak buradaki sinirlere ulaşıyoruz ve bu sinirleri geçici bir süre yakıyoruz. Bu sayede hastalarımız yaklaşık 2-3 yıl kadar, ağırlığında azalma, günlük işlerinde ve hayat kalitesinde artış, kilo alma, yemek yerken daha rahat etme gibi dönüşlerle bize gelmekteler” diye vurguladı.

“Hastamızın ağrıları giderek azaldı”

Hastalığın tedavisinin sadece ameliyat ve ilaç olmadığını, aynı zamanda ekip halinde çalışmanın da bu süreçte önemli rol oynadığına dikkat çeken Doç. Dr. Gölboyu, şunları kaydetti:

“Hastanın bu tedavi bütününe dahil olması önemli. Hastamızın şu an için ‘şimşek çakma’ tarzındaki ağrıları giderek azaldı. Yemek yemesi daha rahatladı. Yüzüne dokunabiliyor, yüzüne rüzgar geldiğinde ağrı hissetmiyor. Göreceli olarak daha rahat ancak ilaçlarını da tamamen bırakamıyoruz. İlaçlarla takibine devam ediyoruz.”

“Sadece Algoloji tarafından yapılmalı”

Uygulanan tedavi yönteminin sadece uzman Algoloji hekimleri tarafından yapıldığını söyleyen Gölboyu, Türkiye’de Algoloji uzmanlık sayısının giderek arttığına da dikkat çekti. Türkiye’deki büyük merkezlerde sayılarının artmasıyla da ülkenin her yerinde bu tedavinin uygulanmaya başlandığının altını çizen Gölboyu, bu işlemin özellikli bir işlem olduğunu ve sadece Algoloji tarafından yapılmasını da önemle vurguladığını belirtti.

“Gerçekten delirten bir hastalık”

Zekiye Öztaran’ın oğlu Polat Kocaarapoğlu ise “Annem, sırf bu ağrıları yaşayacak diye sabahları kahvaltı yapmak, duşa girmek istemezdi. Yüzünü yıkayamazdı, dişlerini fırçalayamazdı. Çok az yemek yiyordu ve şiddetli ağrıları başlıyordu. Ağrıdan dolayı yerinden zıplıyordu. Sağ olsun doktorumuz bizimle çok ilgilendi. Şu an ağrıları yok, çok iyi. Gerçekten delirten bir hastalık” ifadelerine yer verdi.