Yıldırım Belediyesi’nin düzenlediği, Edebiyatçı Yazar Hayati İnanç ile söyleşi programı büyük ilgi gördü.

Yıldırım Belediyesi, ramazan ayı kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Yazar Hayati İnanç’ı Yıldırımlılarla buluştu. Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda mizahi anlatımı ile güldürürken düşündüren, keyifli sohbeti ile gönüllere dokunan Hukukçu, Araştırmacı ve Eğitimci Yazar Hayati İnanç, dilimiz ve divan edebiyatının güzelliklerini ilçe sakinleriyle paylaştı. Salonu hıncahınç dolduran kalabalığa hitap eden İnanç, divan edebiyatından beyitler okuyarak yaşama dair önemli nasihatlerde bulundu. Türk edebiyatının seçkin şiirleri ve kıssadan hisse hikâyeler eşliğinde bir saati aşkın süren konuşma bütün izleyenleri mest etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, şehirleri imar ederken nesilleri ihya etmeye çalıştıklarını belirtti. Eski ramazanların manevi havasını, güzelliklerini Yıldırım’da yaşatmak için de gayret ettiklerini ifade eden Başkan Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca hemşehrilerimiz için çok güzel programlar hazırladık. Bir ay boyunca düzenlediğimiz söyleşiler, tiyatrolar, meddah gösterileri, Hacivat-Karagöz oyunu gibi etkinliklerle; her yaştan hemşehrimize dokunuyoruz. Çok değerli Hayati İnanç hocamıza anlattıkları ile gönüllerimize dokunduğu ve hepimize unutulmaz bir ramazan akşamı yaşattığı için teşekkür ediyorum” dedi. Katılımcıların büyük beğeniyle dinlediği programda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İnanç, sevenleriyle kendisini buluşturan Yıldırım Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.