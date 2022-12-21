Yazar Hayati İnanç, Şuhut Kaymakamlığı’nın kültür sanat etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Yazar Hayati İnanç, Şuhut Kaymakamlığı’nın kültür sanat etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Şuhut Kaymakamlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşiye çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide okurlarıyla bir araya gelen İnanç, kitaplarını imzalayarak sevenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Vatandaşların sorularını yanıtlayan İnanç, gençlerle de sohbet etti.

Yazar Hayati İnanç, yaptığı söyleşide, "Bir insan kendisi haklı olup da karşısındaki tartıştığı kişiye ’Sen haklısın’ derse, kendisine cennette bir köşk yapılır. Peygamberimizde, o kişi gelsin köşkün anahtarını gelsin benden alsın" gibi kısa kesitlerle sevenlerine duygu dolu anlar yaşattı.

Şuhut Kaymakamı Harun Reşit Han tarafından İnanç’a plaket takdim edildi.