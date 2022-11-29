"Ailem Kocaeli Buluşmaları" çerçevesinde vatandaşlarla söyleşide bir araya gelen şair ve yazar Hayati İnanç, "Annem benim kılıbık olduğumu söyler, evet öyleyim. Çok faydasını gördüm, beyler size de öneririm" diyerek salondaki misafirleri güldürdü.

"Ailem Kocaeli Buluşmaları" çerçevesinde vatandaşlarla söyleşide bir araya gelen şair ve yazar Hayati İnanç, "Annem benim kılıbık olduğumu söyler, evet öyleyim. Çok faydasını gördüm, beyler size de öneririm" diyerek salondaki misafirleri güldürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "Ailem Kocaeli Buluşmaları" söyleşisine şair ve yazar Hayati İnanç’ı konuk etti. Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Hayati İnanç, seyircilere iyi dileklerde bulunarak konuşmasına başladı. Ev hanımlığının da bir meslek olduğunu, hatta dünyadaki en zor meslek olduğunu söyleyen İnanç, "Kim 24 saat çocuk bakıp, yemek hazırlayıp, çamaşır yıkayabilir ki? Hem de karşılık beklemeden. Biz hayatı onlardan öğreniyoruz, insanlığı onlardan görüyoruz. Her şeyimi versem borçlu kalıyorum" dedi.

Hayati İnanç, eşlere ve annelere kırıcı sözler söylemekten kaçınılması gerektiğini vurgulayarak, "Bir insanın acı sözle ne hale geldiğini görebilsek ağzımıza kötü söz alamayız" diye konuştu. Hayatın gizli formülünün tatlı dil ve güler yüz olduğunu kaydeden İnanç, gönül yıkmanın değil gönül almanın marifet olduğunu belirtti.

"Beyler size de öneririm"

"En yıkılmaz kalemiz ailedir" diyen İnanç, "Beyler, şiddet lafları etmeye gerek yok, benim Efendim demiş ki; ‘Hanımını dövenin davacısı benim’ İşte bu kadar. Hanımlarınız, hanımefendiler O’nun nazlıları. Kadınlara nasıl davranmanız gerektiğini zaten O söylüyor" ifadelerini kullanırken, "Annem benim kılıbık olduğumu söyler, evet öyleyim çok faydasını gördüm, beyler size de öneririm" diyerek salondaki misafirleri güldürdü.