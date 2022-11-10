Kastamonu’da gençlerin suçtan uzak durmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Hayata Renk Verelim 2022” sosyal sorumluluk projesinde 16 bin öğrenciye ulaşıldı.

Kastamonu’da gençlerin suçtan uzak durmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Hayata Renk Verelim 2022” sosyal sorumluluk projesinde 16 bin öğrenciye ulaşıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kronospan Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. işbirliğinde hayata geçirilen “Hayata Renk Verelim 2022” sosyal sorumluluk projesi tamamlandı. Özellikle gençlerin suçtan uzaklaştırılması amacıyla hazırlanan projede 16 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi ve 256 öğrenciye de spor malzemesi dağıtıldı. 10 ay süren projeleride 16 bin 328 öğrenciye ulaşılarak suçtan uzak durmaları noktasında eğitimler verildi.

Projenin kapanış toplantısında konuşan Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, “10 ay süren ve çeşitli etkinlikleri içerisinde barındıran ‘Hayata Renk Verelim 2022’ isimli sosyal sorumluluk projesinden 16 bin 328 öğrencimiz faydalanmıştır. 16 bin öğrencimize kırtasiye malzemesi, masa tenisi, voleybol, yüzme, jimnastik branşlarında 256 öğrencimize spor malzemesi dağıtıldı. Özel bireylerimize özel günlerde devletimizin her daim yanlarında olduğunu gösterebilmek için hediyeler verilerek, ayrıca Sevgi Evleri’ndeki kız öğrencilerimiz de projemize dahil edildi” dedi.

Sosyal sorumluluk projelerinin artarak devam etmesi arzusunda bulunan Vali Avni Çakır ise, “İnşallah bu tür projeler artarak devam edecek. Çocuklarımızın, yarınlarımızın hayatta ne kadar iç içe olduklarını gördük. Yine onların sporla, doğayla, sanatla, bilimle, toplumdaki dezavantajlarımızla, sokak hayvanları, her kademedeki insanımızla onların kaynaşmasını, onların iyiliklerini güzelliklerini görmek beni son derece mutlu etti” diye konuştu.