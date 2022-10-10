Sivas’ta Kansere Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi(KATEM) tarafından yürütülen ‘ Hayata Altın Dokunuş Projesi’ ödül töreni gerçekleştirildi.

Sivas’ta Kansere Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi(KATEM) tarafından yürütülen ‘ Hayata Altın Dokunuş Projesi’ ödül töreni gerçekleştirildi.

Sivas Valiliği ek binası toplantı salonunda gerçekleştirilen törene, Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek’in eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, Vali yardımcısı eşi Şeyma Öztürk başta olmak üzere diğer protokol mensuplarının eşleri, KATEM üyeleri ve hastalar katıldı. ‘Hayata Altın Dokunuş Projesi’ çerçevesinde en çok taramaya yönlendirenlere 1 yarım ve 2 çeyrek altın ödülü verilirken 10 kişiye de gram altın verildi.

Programda konuşan Sivas Valisi eşi Dr. Çiğdem Olgun Şimşek, “ekibimizin ocak ayından itibaren yaptığı taramalarda 100 bin nüfus üzeri olan ilerimiz arasında HPV sıralamasında 3. Sırada yer alması mutluluk vericidir. Bu bir gayrettir, hizmettir sağlık için altın hizmettir. İnşallah bu proje sonrasında her vatandaşımız sağlığınız takipçisi olacaktır. Öyle ümit ediyorum ki bu proje yönlendirme ile değil ilgili ver bilinçli müracaatlarla sürecektir. Malum hastalıklar bilindiği üzere ikmale gelmemektedir. Bende bir sağlık çalışanı ve hekimi olarak yapılan bu çalışmalarda emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.