Giresun’un Alucra ilçesinde 5 yıl önce bir televizyon programına konuk olan yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu. Yaşlı çift bugün aile kabristanlıklarında yan yana toprağa verildi.

Giresun’un Alucra ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Ali Sağlık ve eşi 84 yaşındaki Fatma Sağlık evlerinde ölü bulundu. Silah seslerini duyan komşuları, eve geldiklerinde Ali ve Fatma Sağlık çiftini yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Ali Sağlık’ın eşini tüfekle öldürdükten sonra intihar ettiği tespit edildi. Cenazeleri Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderilen Ali ve Fatma Sağlık çifti, adli işlemlerinin ardından ilçenin Hacıhasan köyünde bugün yan yana toprağa verildi. Kore gazisi olan Ali Sağlık ve eşi Fatma Sağlık’ın cenazesine Alucra Kaymakamı Muhammet Cengiz, Belediye Başkanı Suat Aybar, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Evlerinde av tüfeği ile vurulmuş halde bulunan Ali Sağlı ve eşi Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT’de yayınlanan çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübelerinin konu edildiği ‘Ömür Dediğin’ adlı programın 168. bölümüne konuk olduğu öğrenildi.