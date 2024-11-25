İzmir’de yaşayan 58 yaşındaki Zarife Özmen’in akciğerinin her iki ana atardamarını tıkayarak hayati tehlike oluşturan pıhtı, (Masif Akut Pulmoner Emboli) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği’nde uygulanan EKOS yöntemiyle tedavi edildi.

Öksürük şikayeti başlayan Zarife Özmen, önce soğuk algınlığı olduğunu düşündüğü rahatsızlığı sonucunda ani gelişen nefes darlığı nedeniyle oturduğu bölgede acil servise başvurdu. Sonrasında Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine yönlendirilen hastaya, burada yapılan tetkikler sonucunda, her iki akciğer ana atardamarını tıkayan hayatı tehdit edici pıhtı (Masif Akut Pulmoner Emboli) tanısı kondu. Standart kan sulandırıcı tedavinin, pıhtının yoğunluğu nedeniyle yetersiz kalacağı düşünülerek, tedaviye yönelik olarak pıhtı eritici ilaçlar planlandı. Ancak, bu ilaçların kanama riski nedeniyle uygulanması oldukça yüksek risk taşımaktaydı.

Riskli tedavi 24 saat sürdü

Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Kahraman’ın durumun aciliyeti konusunda bilgilendirmesi üzerine, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniğ’nde son derece etkili ancak riskli olan tedaviye başlanması kararlaştırıldı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ersin Çağrı Şimşek ve ekibi tarafından anjiyoya alınan hastaya, her iki akciğer ana atardamarına katater yerleştirilip, düşük dozda güçlü pıhtı eritici ilaç tedavisi ultrason dalgaları eşliğinde uygulandı. EKOS tedavisi 24 saat boyunca devam etti.

Tedavinin ardından hastanın çekilen kontrol tomografisinde, pıhtının tamamına yakınının başarılı bir şekilde tedavi edildiği gözlemlendi. Yoğun bakım tedavisinin tamamlanmasının ardından servis izlemine alınıp tetkikleri tamamlanan hasta, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Etkili bir yöntem

Doç. Dr. Ersin Çağrı Şimşek, katater üzerinden ultrason dalgaları eşliğinde yapılan bu tedavi yönteminin uzun zamandır uygulanan ve etkili bir yöntem olduğunu, ancak bu konuda deneyimli merkezlerin sayısının sınırlı olduğunu belirtti. Tepecik Hastanesi’nin konumu itibariyle bu tanıyla yoğun başvuruların olduğu bir bölgede hizmet verdiğini ifade eden Doç. Dr. Şimşek, “Kardiyoloji Kliniği olarak birincil olarak kalp krizi hastalarına acil anjiyo yapsak da, akciğer damarına pıhtı atımı (Pulmoner Emboli) ve bu yönteme uygun hastaların tedaviden mahrum kalmamaları için acil ve göğüs hastalıkları hekimleri ile koordineli olarak çalışmaktayız.” diye konuştu.

“Bana nefes oldular”

Sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Zarife Özmen de “Doktorlarıma minnettarım. Yaşayacağıma inanmıyordum, bana nefes oldular, aldığım nefesi onlara borçluyum. Allah böyle hekimleri başımızdan eksik etmesin” diyerek doktoruna ve tüm ekibe teşekkür etti.