Sivas’ta hasta yakının hayatını Heimlich manevrasıyla kurtaran yemekhane personeline, Numune hastanesi Başhekimi Mehmet Fidan tarafından teşekkür belgesi verildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sivas Numune Hastanesi Beyin ve Çocuk cerrahisi servisinde yaşanmıştı. Serviste hastane yemekhane görevlisinin sahur yemeği dağıttığı sırada A.K isimli bir hasta yakını odadan kendini koridora atarak nefes almakta güçlük çektiğini ifade etmişti. Yemekhane görevlisi Mücahit Yıldırım, A.K.’nın soluk borusuna bir cisim takıldığını anlar anlamaz yanındaki arkadaşı Cemil Karabey’in de yardımı ile Heimlich manevrası uygulayarak cismin yerinden çıkmasını sağlamıştı. Hastane güvenlik kameralarına yansıyan bu anlar, yemekhane görevlilerinin soğukkanlılığını gözler önüne sererken, erken müdahale büyük takdir toplamıştı. Bu olay üzerine hastane yönetimi harekete geçti. Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, gösterdikleri özverili davranış nedeniyle Mücahit Yıldırım ve Cemil Karabey’e teşekkür belgesi takdim etti. Personele başarılarının devamını dileyen Fidan, ilk yardımın çok fazla önemli olduğuna vurgu yaptı.

"İlk yardım çok önemli"

Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, personellerine teşekkür ederek, "Yemek dağıtımı yapan çalışanlarımız gece yemek servisi yaptıkları esnada, hasta yakını kendini koridora atıp, boğulduğunu işaret ederek arkadaşların yanına yaklaşıyor. Personellerimiz hasta yakınının boğulduğunu anlayarak, hızlı bir şekilde heimlich manevrası yaparak hasta yakınını boğulmaktan kurtarıyorlar. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu yaşanan olay neticesinde, ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu da görmekteyiz" dedi.

"Boğulmasını engelledik"

Müdahaleyi yapan Mücahit yıldırım, refakatçinin boğulmasını engellediklerini söyleyerek, "O gece hasta yakını olan refakatçinin ani bir şekilde kendini koridora attığını gördük. Daha sonra heimlich manevrası yaparak refakatçinin boğulmasını engelledik. Nefes borusuna kaçan zeytini hızlı bir şekilde müdahale ederek boğazından çıkmasına yardımcı olduk. Daha sonra kendisine eşlik ederek, odasına kadar refakat ettik. Sağlığının da iyi olduğuna kanaat getirince görevimize geri döndük" diye konuştu.

Mücahit Yıldırım’a yardım eden hastane personeli Cemil Karabey ise eğitim aldıklarını ifadelerine yer vererek, "Bu konudaki eğitimlerimizi alıyoruz. Duruma ani bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.