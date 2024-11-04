Denizli Özel Egekent Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Gökhan Peker, Organ Bağışı Haftasının hayat kurtarma fırsatı olduğunu belirterek, “Bağışlanan her organ, bir hayatı kurtarabilir veya yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir” dedi.

Her yıl Kasım ayının ilk haftası kutlanan Organ Bağışı Haftasında, organ bağışının önemini vurgulamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla farklı etkinlikler düzenleniyor. 3-9 Kasım Organ Bağış Haftasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Denizli Özel Egekent Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Gökhan Peker, bu haftayı hayat kurtarmak için önemli bir fırsat olarak nitelendirdi. Organ bağışının, bireylerin sağlıklı yaşam sürmelerine olanak tanıdığını belirten Uzm. Dr. Gökhan Peker, “Organ Bağışı Haftası, organ bağışının önemini vurgulamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenleniyor. Bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi geriyor. Bu hafta boyunca, organ bağışının hayat kurtaran bir eylem olduğu, birçok insanın beklediği yeni bir yaşam şansı sunduğu dile getiriliyor. Ülkemizde her yıl binlerce insan, organ nakli beklerken, bu süreçte organ bağışının artırılması büyük bir ihtiyaç haline geliyor” diye konuştu.

“Organ bağışı, sadece bağışçının ailesinin onayıyla gerçekleşebiliyor” diyen Uzm. Dr. Gökhan Peker, aile içinde organ bağışı konusunun konuşulması ve bilinçlendirilmesi büyük önem taşıdığının altını çizdi. Uzm. Dr. Gökhan Peker, “Bağışlanan her organ, bir hayatı kurtarabilir veya yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. Organ nakli bekleyen hastalar için umut ışığı olabilecek bu eylem, herkesin katkısıyla daha etkili hale gelebilir. Unutmayalım ki, organ bağışı yapmak, bir insanın hayatını kurtarmak için atılacak en önemli adımlardan biridir” ifadelerini kullandı.