Balıkesir’in Edremit ilçesinde köpeğin havlaması, evde uyumakta olanların hayatını kurtardı. Uyanarak hemen yangına müdahale etmeye çalışan ve ağır yaralanan bir kişiyi ise itfaiye erleri kurtardı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde köpeğin havlaması, evde uyumakta olanların hayatını kurtardı. Uyanarak hemen yangına müdahale etmeye çalışan ve ağır yaralanan bir kişiyi ise itfaiye erleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kapıcıbaşı Mahallesi Kurşunlu Caddesi’nde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Bu sırada uyumakta olan N.S. ve O.K. isimli kişiler, evdeki köpeklerinin havlaması ile uyandıklarında yangın evi sardı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın esnasında Neşe K. (42) kendini dışarı attı. Oktay Sırık ise yangına müdahale ederken itfaiye erleri tarafından dışarı çıkartıldı. Birinci derece yanıkları olan ve hayati tehlikesi bulunduğu ileri sürülen Sırık (55), 112 ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastanede tedavi altına alındı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Uyandırarak hayat kurtaran köpeğin, 112’nin yanan kişiye müdahalesi sırasında ambulansın etrafında dolaşması dikkat çekti.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.