DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği eğitmenleri kentte görev yapan polislere hayat kurtaracak temel ilk yardım eğitimi verildi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimler devam ediyor. İl ambulans Başhekimliği eğitmeleri tarafından vatandaşın huzur ve güvenliği için 24 saat görev yapan polislere ilk yardım bilgileri, hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, dolaşım ve solunum sistemi değerlendirmesi, kırık, çıkık, burkulma sıcak çarpası, kalp krizi, ilk yardım teknik ve uygulamaları ile hasta yaralı taşıma teknikleri konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Hayatın her döneminde kaza, yaralanma olduğunu bu nedenle ilkyardımın çok önemli olduğunu bildiren Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Trafik kazaları, iş kazaları, yaralanmalar ve hayatı tehdit eden diğer beklenmedik durumlarda ilk 3-5 dakika içerisinde yapılacak doğru ve bilinçli müdahale çok önemli. Zamanında ve doğru müdahale yapılmadığı için her yıl çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmakta. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için ortamda bulunan kişilerin ilkyardım eğitimi almış olmaları kendilerine veya başkalarına yapacakları bilinçli ilkyardım uygulaması ile kazazedenin yaşamının devam edebilmesinde, sakatlıkların önlenebilmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılabilmesinde belirleyici rol oynayacaktır” dedi.

Eğitimde ayrıca teorik bilgilendirmelerin ardından maketler üzerinde pratik uygulamalar gerçekleştirildi.