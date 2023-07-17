Giresun’a 140 kilometre mesafedeki Alucra ilçesindeki kalp yetmezliği yaşayan hastanın imdadına ambulans helikopter yetişti.

Doğu Karadeniz’de acil vakalar başta olmak üzere dağlık ve kırsal bölgelerdeki hastalara hizmet veren ambulans helikopter, Giresun’un Alucra ilçesindeki hasta için ilçe stadına indi.

Alucra ilçesinde kalp yetmezliği ve kalp sorunları bulunan Y.A. (83) isimli hasta için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter istendi. Trabzon’dan havalanan ambulans helikopter, Alucra Devlet Hastanesinin yanındaki ilçe stadına iniş yaparak zaman kaybetmeden hastayı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini gerçekleştirdi.

Her türlü olumsuz hava ve arazi koşullarında dağ, taş, kar, kış demeden hayati tehlikesi bulunan hastaların imdadına yetişen ambulans helikopter; Trabzon, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt’taki acil vakalara kısa sürede ulaşım sağlıyor.

Acil vakalar başta olmak üzere hastalara hizmet veren ambulans helikopter, Giresun’un Alucra ilçesinde kalp yetmezliği ve hayati riski bulunan hasta için havalandı.