Özel Hayat Hastanesi, Tıp Bayramı dolayısıyla çalışanları için bir iftar yemeği düzenledi. Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, ’’Nilüfer’de İzmir Yolu üzerinde açılacak olan yeni hastaneyle birlikte, artık Nilüfer’de de Hayat olacak’’ dedi.

Sağlık çalışanlarının bir arada olduğu iftar organizasyonda bir konuşan Uzm. Dr. Ahmet Özkul, ’’Bursa’nın gelişimi göz önüne alındığında batıda da bir ’Hayat’ olması gerektiğini düşünüyoruz ve İzmir Yolu üzerinde 6 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak olan hastanemizin temelini önümüzdeki dönemde atacağız. Artık Bursa’nın batısında da ’Hayat’ olacak. Hep birlikte büyüyecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yolda bizimle yürüdüğünüz için hepinize çok teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

İftar organizasyonuna katılanların Tıp Bayramı’nı kutlayan Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fatih Özkul ise, ’’2024 yılını aylık 200 bin, yıllık ise yaklaşık 2,5 milyon liralık bir sosyal yardım bütçesiyle tamamladık. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu bütçeyi giderek artırarak daha fazla insana dokunabilme fırsatı bulacağız. Tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz’’ şeklinde konuştu.

Organizasyona katılanlara teşekkür eden Özel Hayat Hastanesi Genel Koordinatörü Betül Kabalar da tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.