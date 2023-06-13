Hayat Hastanesi, Orhaneli İlçesi Sırıl Mahallesi’nde 54 bin metrekare marjinal tarım arazide kurulan 3 MW Güneş Enerji Santrali ile yıllık 4 milyon 400 bin KWH enerji üretimi yapacak ve enerji ihtiyacının yüzde yüzünü karşılayacak.

Kuruluşunun 45. yılına ulaşan ve bugüne kadar pek çok ilklere imza atan Hayat Hastanesi çevre hassasiyetleriyle de örnek oluyor. Hayat Hastanesi gerçekleştirdiği GES yatırımı ile ihtiyacı olan elektriği güneşten elde ederken, doğalgaz, kömür vb. fosil yakıt tüketimin önüne geçmiş oluyor.

Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar “Kısa süre önce faaliyete geçirdiğimiz bu projemiz ile birlikte sıfır karbon hastane olma yolunda önemli bir yol katetmiş olacağız” dedi.

Kabalar yaptığı açıklamada, “Günümüzün ve geleceğin en temiz enerji modelini güneş enerji santralleri oluşturuyor. Orhaneli İlçesi Sırıl Mahallesi’nde 54 bin metrekare marjinal tarım arazimizde 3 MW Güneş Enerji Santrali kurduk. 2,5 milyon dolarlık bir yatırımla 2022 yılında 6 bin 600 panelin montajını tamamladık. Yangın güvenliği, uzaktan izleme sistemleri, kamera sistemlerinin kurulmasıyla Aralık ayında santralimizi devreye aldık. Santralimiz yıllık 4 milyon 400 bin KWH enerji üretimi yapacak ve enerji ihtiyacımızın yüzde yüzünü karşılayacak. Yıllık 1617 hanenin elektrik ihtiyacı yerli, milli ve yeşil enerjiden karşılanacaktır. GES’imiz aynı şekilde doğalgaz, kömür vb. fosil yakıt tüketimin önüne geçecek ve ilerleyen yıllarda sıkça duyacağımız karbon salınımının azaltılmasını sağlayacaktır. Yıllık 2973 ton karbon salınımı azaltılacak ve 51.480 ağaç kazanımı olacaktır. Bu rakamlar gerçekten yeşil enerjinin bizler için ne kadar değerli olduğunu göstermektedir” şeklinde konuştu.

Sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek için ’kağıtsız hastane’ projesini de yürütmeye devam ettiklerini belirten Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Koordinatörü Betül Kabalar, “Bu proje ile çevreye verilen zararı azaltmayı hedefliyoruz. Yıllık 16 ton kağıt israfının önüne geçmeyi planlıyoruz. Aynı zamanda pandemi döneminde geliştirmiş olduğumuz mobil yazılım ile hastalarımızın tahlil, tetkik ve diğer işlemlerini tablet üzerinden takip etmekteyiz. Hekim laboratuvar, patoloji ve görüntüleme sonuçlarını hastasının odasında çok rahat bir şekilde takip edebiliyor. Bu da hem hekime hem de hemşireye ciddi anlamda zaman kazandırıyor. Bu sayede doktor ve hemşireler hastasıyla yakından ilgilenebiliyor, durumunun takibini yapabiliyor, iş yükü azalıyor, iş verimliliği ve kalite artıyor. Bu proje ile de çevreye verilen zararı azaltmayı hedeflemekteyiz" dedi.