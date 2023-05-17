Denizli’de hayat boyu öğrenmede iyi uygulama örnekleri ve görünürlüğünün artırılması için yapılan sergi ve atölye çalışmaları devam ediyor.

Denizli’de hayat boyu öğrenme sergi ve atölye çalışmaları geniş çerçeveli sürdürülüyor. Bu çerçevede Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü fuaye alanındaki sergi Merkezefendi Halk Eğitimi Merkezi ile il genelindeki halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin ürünleri yer aldı. Katılımcılarla birlikte sergi açılış kurdelesi kesildi. Şalümoda cam şekillendirme, deri işlemeciliği, kilim dokuma, hazır giyim ve amigurumi, makrome ürünler, su kabağı işlemeciliği, hasır sepet, ahşap boyama, ahşap işçiliği, fıçı, tel kırma, kumaş işleme gibi ürünlerin yer aldığı sergide usta öğreticilerden bilgi alındı.

Serginin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici “Tarihi ve kültürel birikimimizi gelecek nesillere aktarma noktasında da bugün çok büyük bir işlev gören halk eğitimi merkezlerimizdir. Yelpazemiz vatandaşımızın yeteneği ve hayalleri ile her geçen gün daha da genişliyor” dedi.