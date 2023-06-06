’Hayat Boyu Öğrenme Haftası’ etkinlikleri çerçevesinde Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi tarafından tarihi Kayseri Kalesinde düzenlenen sergi açıldı.

Açılışa Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Nail Sevgican, Kocasinan İlçe Jandarma Komutanı Zülfükar Orçan, şube müdürleri, okul müdürleri ile çok sayıda davetli katıldı. Kocasinan Halk Eğitimi Merkezi müdürü Ziya Kılıç açılış konuşmasında; halkın talepleri istikametinde kurslar açtıklarını, bu öğretim yılında bin 936 kursla 48 bin 870 kursiyere hizmet verdiklerini belirtti.

Halkoyunları ekibinin sunduğu gösterilerden sonra, giyim, ev tekstili, el sanatları, yağlı boya, çocuk gelişimi, nakış, alanlarında bin 225 eser sergilendi.