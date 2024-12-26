Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kendirci, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret etti.

Müdür Mete ve Kendirci, yaygın eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Eskişehir’de bir takım ziyaretlerde bulundu. Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü’nü ziyaret eden Müdür Mete ve Kendirci, yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Gelenekten geleceğe sanatsal değerleri yaşatan ve modernize eden olgunlaşma enstitülerinin kültür aktarımındaki önemini vurgulayan Müdür Mete, başarılı çalışmaların devamını diledi.

Müdür Mete ve Kendirci’ye Eskişehir ziyaretleri sırasında İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın eşlik etti.