Düzce Belediyesi her yaştan vatandaşa kapılarını açmaya devam ediyor. Merkez Namık Kemal İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Hayat Bilgisi dersi yerel yönetimleri tanımak amacıyla belediyeyi gezdi.

Düzce Namık Kemal İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri, yerel yönetimlerin çalışma sistemini öğrenmek üzere öğretmenleri ile birlikte Düzce Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediyenin birimlerini tek tek gezerek ilgili personellerden bilgi alan öğrenciler, Belediye Meclis Salonu’nu büyük bir ilgiyle inceledi. Belediye meclisinin görev ve sorumlulukları konusunda öğretmenleri Neslihan Yılmaz Yeyen ve Düzce Belediye personelinden bilgi alan çocuklar, meclis üyelerinin görevlerini öğrenirken hayal ettikleri Düzce’yi de anlattılar. Düzce Belediyesi sorumluluk alanlarında yürütülen çalışmalar ve yasal prosedürlerinin nasıl yürütüldüğü konularını dinleyen çocuklar daha sonra Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Beyaz Masa’yı gezerek çalışmaları inceledi.

Anahtarlık ve kalem hediyeleri ile mutlu oldular

Düzce Belediyesi ziyaretlerinde merak ettikleri her soruyu ilgili personele yönelten çocukların yerel yönetimler konusuna gösterdikleri ilgi dikkat çekti. Kendilerine kalem ve anahtarlık hediye edilirken içlerinden biri “Anahtarlık koleksiyonuma bir yenisi daha eklendi, çok sevdim, teşekkür ederim” dedi.

“Çocuklarımız temsil mercilerini öğrenmeli”

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de ziyarete gelen çocukları yoğun programı nedeniyle karşılayamadığını belirterek “Bugün kurumumuza yapılan ziyarete şehir dışı program dolayısıyla katılamadık. Ancak çocuklarımızın Hayat Bilgisi dersi dahilinde yaşadıkları ilde yerel yönetimleri uygulamalı olarak ziyaret etmeleri çok önemli bir iş. Bu konuda emek veren öğretmenlerini tebrik ediyorum. Çocuklarımız, ailelerini ve kendilerini temsil eden mercileri öğrenmeli, işleyişi hakkında fikir sahibi olmalıdır. Onlar bizim için kıymetlidir, başta eğitim yatırımlarımız olmak üzere şehrimize yaptığımız her yatırım onlar ve ailelerinin memnuniyeti içindir. Ziyarete gelen her bir çocuğumuzu gözlerinden öpüyor, derslerinde başarılar diliyorum” dedi.