Geyve Kazımpaşa İlkokulu’nun ‘Hayat Bilgisi’ dersi çerçevesinde düzenlenen etkinliğe katılan SUBÜ Geyve MYO Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi, öğrencilere akademisyenlik mesleğini tanıttı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Geyve Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Faruk Yahşi, Geyve Kazımpaşa İlkokulu öğrencileri ile buluştu. 3’üncü sınıfın ‘Hayat Bilgisi’ dersi çerçevesinde ‘meslekler’ konusunun işlendiği haftada düzenlenen etkinliğe katılan Yahşi, öğrencilere akademisyenlik mesleğini tanıttı. Akademisyenlik hakkında bilgi vererek akademisyen olmanın gereklilikleri, akademik kariyerin avantajları ve zorluklarına ilişkin sohbet etti. Öğrenciler mesleğe ilişkin merak ettiklerini sorma fırsatı da buldu. Düzenlenen etkinliğin dersin ilgili konusunu daha anlamlı ve anlaşılabilir hale getirdiğini vurgulayan Geyve MYO Müdür Yardımcısı Yahşi, öğrencilerin ilkokul çağından itibaren ileride tercih edebilecekleri meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya başlamalarının kariyerlerinin şekillenmesine katkı sağlayacağını belirtti.