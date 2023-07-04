Hayat Ağacı Derneğinin her yıl düzenlediği Vekaletle Kurban Kampanyası bu sene de devam etti. Hayır sahiplerinin bağışları ile bu yıl toplam 64 adet büyükbaş, 41 adette küçükbaş kurban kesildi.

Büyükbaş kurbanlıklar, 7’şerli hisseler halinde 448 hisse sahibi adına kombinada, küçükbaş kurbanlar ise dernek merkezinde kesildi. Kombinadaki kesimler esnasında her bir bağışçının isimleri okundu ve kamera kaydına alındı. Kesimlerin tamamlanmasının ardından bağışçılara verilecek 5’şer kiloluk kemiksiz paylar ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak lop et paketleri hazırlandı.

Kurban hissesi bağışlayan hayır sahiplerine bayramın ikinci günü dernek merkezinden 5’şer kilo pay verildi. Ayrıca Kurban Bayramı süresinde kurban kesen hayır sahipleri, Gıda Bankasına getirdiği paylardan 1 ton et elde edildi. Küçükbaş, büyükbaş ve pay sahiplerinin bağışlarıyla sağlanan etler, Hayat Ağacı Derneği derin dondurucularında muhafaza edilerek yıl içinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.