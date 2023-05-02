Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki lise öğrencisi, erken başvuru yaptığı Harvard Üniversitesi’ne tam burslu olarak kabul edildi. Hedefine ve hayaline kavuşan genç kız, eğitim hayatında yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşıyor.

Adapazarı ilçesinde yaşayan ve İstanbul Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nde son sınıf öğrencisi olan 18 yaşındaki Zeynep Kurtuluş, ortaokuldan beri hayali olan Harvard Üniversitesi’nde okumak için çalıştı. Hedeflerine ulaşmak için çaba sarf eden Kurtuluş, 2019 yılında New York’ta dil eğitimi, 2021 yılında Amerikan Cornell Üniversitesi’nde online yaz okuluna ve 2022 yılında ise Harvard Üniversitesi’nde politika ve antropoloji üzerine 7 hafta eğitim gördü. Bu çalışmalar sonrasında da Kurtuluş, 2022 yılının kasım ayında Harvard Üniversitesi’ne erken kabul başvurusunda bulundu. ABD’nin köklü üniversitelerinden olan okulun incelemeleri sonrasında başvurusu onaylanan genç kız, eğitim ve yaşam ödemelerinin de bulunduğu tam burslu eğitim alma hakkını kazandı. Politika ve ekonomi bölümü okumak isteyen Kurtuluş, şimdilerde ise eğitim hayatında yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşıyor.

"Emeklerimin karşılığını aldım"

Harvard Üniversitesi’ne tam burslu olarak kabul edilen 18 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Kurtuluş, "Harvard Üniversitesi’ne kabul edildiğim için mutluyum, emeklerimin karşılığını aldım. Bence bu başarı için şu kadar yıl diye bir şey yok yani aslında kendinizi tanımaya başladığınızdan itibaren nasıl yetiştirdiğinizle alakalı bir durum. O yüzden ben lise hayatım, ortaokul hayatım diye sınırlandıramam bunu. Aslında kendimi tanımaya başladıktan, konuşmaya başladıktan itibaren 3-4 yaş diyebilirim. Türkçe kitaplar da okuyorum, İngilizce kitaplar da okuyorum. Türk yazarların kitapların Türkçe okumayı tercih ediyorum doğal olarak ama genelde okuyacağım kitapları Almanca ise Almanca okuma, İngilizceyse, İngilizce orijinal dilinde okumayı tercih ediyorum. Tabii ki dilimi ilerletmek önceliğim oldu her zaman çünkü Harvard gibi üniversitede okumak istiyorsanız eğer oradaki eğitim dilini ayak uydurabilmeniz gerekiyor" dedi.

"Politika ve ekonomi okumayı planlıyorum"

Hedeflerine ulaşmak için yaşadığı süreçten bahseden Kurtuluş, "2019’da bir aylığına New York’a bir dil okuluna gittim dil pratiğimi geliştirmek için. Aslında biraz da orada gözlem yapmak için gittim. Ben Amerika’da okumaya uygun muyum değil miyim? Okuyabilir miyim okuyamaz mıyım? şeklinde. 2021 yılında pandemiden dolayı online olmuştu Amerikan Cornell Üniversitesi’nin yaz okuluna online olarak katıldım. O da uluslararası insan hakları üzerineydi. 2022 yılının yazında ise Harvard Üniversitesi’nin yaz okulundan kabul aldım. Orada da 7 hafta Harvard kampüsünde Harvard öğrencileriyle yaz okuluna gittim ve politika ve antropoloji üzerine dersler aldım. Harvard Üniversitesi’nden tam burslu kabul aldım ve bir yıl boşluk almayı düşünüyorum. Bu süreçte de bildiğim diller yani Almanca ve İngilizceye ek olarak Fransızca öğrenmek istiyorum. Çünkü yabancı dillere merakım var. Bunun üzerine gitmek istiyorum. Bunun yanı sıra ise birkaç ülke gezmek istiyorum. Bölümü ikinci senenin başında seçiyorsunuz ve ben şu anlık politika ve ekonomi okumayı planlıyorum" diye konuştu.

"Ülkeme dönmek her zaman aklımın bir köşesinde duruyor"

Hedeflerinden bahseden ve küçüklerine tavsiyeler veren Kurtuluş, "Ne gibi şartlar olur bilmiyorum ama ben vatanımı çok seviyorum ve ülkeme geri dönmek gibi bir planım var açıkçası. Diplomasi çok ilgimi çekiyor ve akademide kalmak da güzel olabilir. Bunu zaman gösterecek. Ülkeme dönmek her zaman aklımın bir köşesinde duruyor. Ben çok emindim yaz okuluna gittiğimde de kendimi çok ait hissetmiştim. Ben kendimi hiçbir yere bu kadar ait hissetmemiştim ve kolay kolay da böyle hissetmem. Çok emindim ve tahmin ediyordum. Ben bu yoldan geçmiş biri olarak, ortaokullu, liseli, küçüklerime, verebileceğim en büyük tavsiyem kendileri olmaları, hangi alanda iyi olduklarını ve hangi alandan keyif aldıklarını düşünüyorlarsa onun üzerine gidip o alan üzerine çalışmaları. Çünkü keyif aldığınız işte başarılı olursunuz ve bence bundan asla vazgeçmemelisiniz" şeklinde konuştu.