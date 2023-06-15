Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu’nda öğrenciler, anne ve babalarıyla birlikte hayallerini sanata dönüştürdü.

Velileriyle birlikte okul bahçesindeki bir alanı ‘sanat sokağına’ çeviren 1-E sınıfı öğrencileri hummalı bir çalışmaya imza attı. Okudukları ve öğretmenlerinden duydukları hayallerini süsleyen yerli ve milli kahramanları bu sokağa çizen öğrencilerin kimileri Atatürk’ü, kimileri Keloğlan’ı, Nasrettin Hoca’yı, kimileri de uzay mekiği, kitap okuyan çocukları çizdi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı sanat sokağındaki çalışmaları diğer öğrenciler ve öğretmenler de takdir etti.

Mustafa Beşikçioğlu Okul Müdürü Mustafa Yılmaz, 1/E sınıf öğretmeni Mehmet Yavaş ve öğrenci velilerinden sanat sokağı yapımı yönünde gelen teklife sıcak baktıklarını ve hemen hayata geçirdiklerini ifade etti. Duvara yapılacak resimler konusunda öğrencileri bağımsız bıraktıklarını söyleyen Müdür Mustafa Yılmaz, “Öğrencilerin hayal dünyaları bizi gerçekten hayrete düşürdü ve çok da gururlandırdı. Daha birinci sınıf öğrencilerinin yerli ve milli kahramanlarımızı resmetmeleri, Manisa ili ve ilçelerindeki tarihi dokuları unutmamaları ve en önemlisi hayallerini açığa çıkarıp onları işlemeleri bizim için gurur vericiydi. Sanat sokağında gerçekten şölen yaşanıyor. Bu sokağa emeği geçen öğrencilerimiz de buradan geçerken eserleriyle gurur duyuyor” diye konuştu.