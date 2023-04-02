Haliliye Belediyesi bünyesindeki çalışma salonları ile üniversite sınavına hazırlanan gençler, sunulan sessiz ve nezih ortamda hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla gençlere ve eğitime yönelik faaliyetlerini yoğunlaştıran Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Üniversite sınavına hazırlanan ve hayallerindeki meslek için ter döken gençler için okuma salonlarını hizmete sunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, gençleri geleceğe hazırlıyor. Başkan Mehmet Canpolat’ın projelerinden olan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi içerisindeki kütüphanede üniversite sınavına hazırlanan gençlere, sessiz ve nezih bir ortamda hem soru çözümü hem de konu tekrarı yapacakları bir ortam sunuluyor. Gençler, sunulan bu imkânlarla geleceğe daha emin adımlarla hazırlanırken, düzenli olarak yapılan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testiyle de (TYT) gençlere kendilerini deneme şansı veriliyor. Konu tekrarıyla eksik konularını tamamlayan ve deneme sınavlarıyla da yanlışlarını gören gençler, sunulan ortamda verimli çalışma şansı yakaladıklarını ifade ederek, her zaman eğitime destek veren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve Haliliye Belediyesine teşekkürlerini iletti.