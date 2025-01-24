Diyarbakırlı genç işletmeci Mimar Bışeng Ceyhan, ortakları ile birlikte çocukluğundan beri hayalini kurduğu oteli, memleketinin kalbinde gerçeğe dönüştürdü.

Ceyhan, ortakları Hayati Kahraman ve Amed Ceyhan ile birlikte, Diyarbakır’ın tarihi Suriçi bölgesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından açık artırmayla satışa sunulan tarihi bir binayı alarak, geçmişin izlerini modern tasarımla birleştirdiği Sur Royal’s Otel’i açtı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Hevsel Bahçeleri, Diyarbakır Surları, Surp Giragos Ermeni Kilisesi ve Hz. Süleyman Camii’nin çevrelediği Sur Royal’s Otel, ziyaretçilerine şehrin tarihini yaşama fırsatı sunuyor. 15 odalı, Türk hamamı ve jakuzili odalarla donatılmış otel, Diyarbakır’ın eşsiz kültürünü modern rahatlıkla buluşturuyor.

Jüpiter Mimarlık kurucusu Bışeng Ceyhan, otelin mimarı olarak projeye ’kadın elinin değdiği bir eser’ vurgusu yaparak yapıyor tasarımda ’anne konforuna’ odaklandığını söyledi. Bışeng Ceyhan, “Diyarbakır’ın geçmişiyle buluşmak ve modern konforu yaşamak isteyen tüm misafirlerimizi otelimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Otelin sıcak bir ev ortam oluşturup misafirlerine sadece bir konaklama değil, unutulmaz bir deneyim sunduğu belirtildi. İşletmecilerden Hayati Kahraman, otelin sadece konforlu bir konaklama alanı olmadığını, aynı zamanda şehrin tarihi dokusunu keşfetmek isteyenlere hitap eden bir sosyal alan olarak tasarlandığını ifade etti. Kahraman, “Otelimiz, Diyarbakır’ın keyifli atmosferinde herkesin buluşabileceği bir nokta olacak. Bahçemizde gün boyunca misafirlerimizi kahve içmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Tarihi ve moderniteyi iç içe sunan bu otel, Diyarbakır’ın turizmine büyük bir katkı sağlarken, şehre gelenlere farklı bir konaklama deneyimi vaat ediyor. Diyarbakır’ın en tarihi bölgesinde, geçmişin ve geleceğin buluştuğu bu otelde, ziyaretçiler hem şehri keşfedecek hem de modern konforun tadını çıkaracak.